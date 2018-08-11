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Корабли ВМФ России зашли в Средиземное море
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Корабли ВМФ России зашли в Средиземное море 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море, пишет РИА «Новости».
«Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море», — говорится в сообщении.
На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, а экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27.
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