Корабли ВМФ России зашли в Средиземное море

Отряд боевых кораблей Северного флота ( СФ ) в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море, пишет РИА «Новости»

«Сегодня отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море», — говорится в сообщении.

На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств, а экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27.