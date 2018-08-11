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Новые разведывательные станции «Соболятник» поступили в мотострелковое соединение ЗВО
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Новые разведывательные станции «Соболятник» поступили в мотострелковое соединение ЗВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Станция способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров.
Партия новых малогабаритных радиолокационных станций 1Л227 «Соболятник» поступила в подразделения разведки общевойсковой армии Западного военного округа.
Более 6 комплектов приняты на вооружение в подразделения разведки соединения и уже приступили к апробации в полевых условиях на полигоне «Солоти».
«Соболятник» — многофункциональное средство обнаружения. Станция способна определять малогабаритные объекты на расстоянии десятков километров.
«Оснащение разведывательных подразделений новейшими техническими средствами разведки позволяет повысить требования к обучению разведчиков при ведении артиллерийской разведки. Несмотря на предельно малые габаритные и весовые характеристики, станция может применяться для обнаружения и одновременного автоматического сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии по траектории снарядов и их разрывам», — заявил начальник разведки мотострелкового соединения ЗВО майор Максим Гостяев.
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