Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел учения в Аденском заливе

"В соответствии с планом похода, на сторожевом корабле было проведено корабельное учение по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделения антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях", — рассказал он.

Мартов добавил, что российские моряки также провели ряд учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.