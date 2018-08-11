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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел учения в Аденском заливе
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Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел учения в Аденском заливе 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сторожевой корабль Балтийского флота (БФ) "Ярослав Мудрый" отработал учебные задачи в акватории Аденского залива, сообщил в субботу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по БФ Роман Мартов.
"В соответствии с планом похода, на сторожевом корабле было проведено корабельное учение по организации борьбы за живучесть, а личный состав подразделения антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях", — рассказал он.
Мартов добавил, что российские моряки также провели ряд учений и тренировок по противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороне.
Корабль отправился в дальний поход из Балтийска 15 апреля. В ЗВО отметили, что основными задачами в рамках похода корабля являются демонстрация Андреевского флага, выполнение задач в соответствии с планами боевой подготовки, а также обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива и Африканского рога.
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