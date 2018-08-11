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Молодые лётчики ЮВО выполнили ознакомительные полёты в Волгоградской области
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Молодые лётчики ЮВО выполнили ознакомительные полёты в Волгоградской области 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Полёты проводились на скоростях от 500 до 1 тыс. км/ч, на высотах до 1 тыс. м.
Молодые офицеры авиаполка Южного военного округа (ЮВО), выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища, выполнили ознакомительные полёты в Волгоградской области на бомбардировщиках Су-24М.
Полёты проводились на скоростях от 500 до 1 тыс. км/ч, на высотах до 1 тыс. м.
В соответствии с программой подготовки лейтенанты под руководством опытных инструкторов примут участие в лётно-тактических учениях, в ходе которых экипажи Су-24 отработают задания по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику, командные пункты условного противника, совершат манёвры по уклонению от истребительной авиации условного противника и выполнят посадку на условно зараженном аэродроме.
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