В Республике Бурятия военные полицейские в ходе учения предотвратили нападение на военный объект

В ходе тренировки было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.

городе Кяхта ( Республика Бурятия ) состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа по противодействию терроризму.

В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по блокированию группы условных «террористов», попытавшихся захватить военный объект.

Первая группа нарушителей отвлекла на себя внимание полицейских, пытаясь скрыть проникновение второй группы на объект.

В ходе учебного боя часть нападавших была уничтожена, остальные «террористы» были задержаны.

Подобные тренировки направлены на выработку слаженности действий подразделений военной полиции с применением штатного вооружения, средств защиты и специальных средств.

В ходе тренировки было задействовано значительное количество средств имитации и специальная автомобильная техника военной полиции.