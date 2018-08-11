С начала года в ВВО более 50 тысяч юнармейцев приняли участие в военно-патриотических мероприятиях

На прошедшей неделе в праздничных мероприятиях посвященных 100-летию Восточного военного округа активное участие приняли военно-патриотические отряды «Юнармии». С начала текущего года на территории субъектов Российской Федерации в зоне ответственности Восточного округ, в интересах военно-патриотического воспитания молодежи проведено более 1,2 тысячи мероприятий. Их участниками стали более 50 тысяч человек. Организаторы Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» провели соревнования по военно-прикладным видам спорта, учебно-полевые сборы по основам военной службы, ряд информационно-пропагандистских акций в ходе Государственных праздников, спортивно-массовое мероприятие «Гонка героев», информационно-познавательные занятия «Уроки мужества». При проведении различного рода мероприятий юнармейцы проходят расширенный курс начальной военной подготовки, принимают участие в военно-спортивных соревнованиях, в патриотических конкурсах. На прошедшей неделе в праздничных мероприятиях посвященных 100-летию Восточного военного округа активное участие приняли военно-патриотические отряды «Юнармии». Всего на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа создано более 820 юнармейских отрядов объединяющих свыше 20 тысяч ребят.