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Ракетные катера ТОФ провели учения в Японском море
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Ракетные катера ТОФ провели учения в Японском море 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Ракетная катерная ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) провела учения в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский в субботу.
"В рамках плана боевой подготовки три ракетных катера из состава бригады кораблей охраны водного района главной базы ТОФ в составе ударной группы провели в Японском море учение по организации нанесения совместного ракетного удара по морской цели", — сказал Воскресенский.
Он отметил, что ракетные катера «Р-11», «Р-14» и «Р-18» отработали выход в атаку на отряд кораблей условного противника с отработкой всего алгоритма действий за исключением фактического пуска крылатых ракет.
Также Воскресенский добавил, что катера совершенствовали элементы совместного тактического маневрирования, провели тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника, оказанию помощи аварийному кораблю и приёму-передаче топлива и грузов на ходу.
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