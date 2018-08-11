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Посольство РФ отреагировало на создание Космических войск в США
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Посольство РФ отреагировало на создание Космических войск в США 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ведомстве шутливо ответили на заявление американской стороны, напомнив, что данный род войск появился в РФ более 15 лет назад.
Посольство РФ в Вашингтоне откликнулось на заявление американского вице-премьера Майка Пенса о намерении США создать военное космическое ведомство и соответствующие войска.
«Доброе утро, Космические войска!», — говорится в сообщение российского посольства в Twitter.
К публикации также прилагается эмблема Космических сил России и ссылка на их раздел на англоязычной версии сайта Министерства обороны.
Ранее в США объявили о создании военного космического министерства США к 2020 году. Основной целью создания подобной структуры является, по словам Пенса, «лидерство в космосе» и нежелание США отставать от России и Китая.
В России Космические войска существовали с 2001 по 2011 годы. Позже они были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а 2015 году были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил.
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