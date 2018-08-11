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Иран пуском ракеты продемонстрировал неповиновение Вашингтону
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Иран пуском ракеты продемонстрировал неповиновение Вашингтону 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Тегеран провел испытание баллистической ракеты, с момента предыдущего пуска прошло более года, сообщили источники в администрации США.
Fox News пишет, что ракета запущена «в знак неповиновения» США «за несколько дней до того, как администрация возобновит действие санкции» против Ирана.
Пуск состоялся в районе города Джаска, его зафиксировали спутники США. Согласно их данным, ракета пролетела около 160 километров до полигона в иранской пустыне, передает РИА «Новости».
Напомним, после выхода из ядерной сделки США заявили о возобновлении санкций против Ирана.
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