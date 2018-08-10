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Украина испытывает новую самоходную гаубицу
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Украина испытывает новую самоходную гаубицу 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 10 августа /Синьхуа/ — Украина проводит испытания новой самоходной гаубицы, получившей название «Богдана». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны /СНБО/, ссылаясь на главу СНБО Александра Турчинова.
А. Турчинов отметил, что важной особенностью «Богданы» является пушка калибром 155 мм, который отвечает стандартам НАТО. Оружия такого крупного калибра у украинской армии пока нет.
"Богдана" также отличается большой дальностью стрельбы: при использовании специальных снарядов она может поражать цели на расстоянии до 60 км, добавил глава СНБО. —0—
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