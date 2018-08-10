Украина испытывает новую самоходную гаубицу

Киев, 10 августа / Синьхуа / — Украина проводит испытания новой самоходной гаубицы, получившей название «Богдана». Об этом сегодня сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны /СНБО/, ссылаясь на главу СНБО Александра Турчинова

А. Турчинов отметил, что важной особенностью «Богданы» является пушка калибром 155 мм, который отвечает стандартам НАТО . Оружия такого крупного калибра у украинской армии пока нет.

"Богдана" также отличается большой дальностью стрельбы: при использовании специальных снарядов она может поражать цели на расстоянии до 60 км, добавил глава СНБО. —0—