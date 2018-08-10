«Суздалец» и «Муромец» уничтожили «подводную лодку противника» в Крыму

Экипажи противолодочных кораблей заставили «противника» изменить направление движения и на эффективной глубине затопили субмарину с помощью глубинных бомб.

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Черном море, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Учения прошли у берегов Крымского полуострова с привлечением противолодочного вертолета Ка-27ПЛ морской авиации и противовоздушных средств обороны Черноморского флота.

Главная задача, которую поставили экипажам кораблей, заключалась в недопущение прорыва субмарины между ними или с фланга. Также «Суздалец» и «Муромец» не должны были потерять подлодку и позволить ей уйти от слежения на глубину.

С помощью бомбометания субмарину «противника» заставили повернуть в сторону берега, после чего на максимально эффективной глубине противолодочные корабли затопили ее глубинными бомбами.