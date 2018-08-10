День рождения «Сатаны»

30 лет назад, 11 августа 1988 года, в нашей стране был принят на вооружение самый мощный в мире стратегический ракетный комплекс, которому военные дали боевое имя «Воевода». На Западе его сразу окрестили «Сатаной».

Ракета «Сатаны» в момент принятия на вооружение была неуязвима для противоракетной обороны (ПРО) любого вероятного противника. Она продолжает наводить жуть на наших недругов и сегодня. По всем своим боевым характеристикам эта ракета превосходила самые мощные американские ракеты.

Одним ударом «Сатана» способен уничтожить объекты врага на площади до 500 квадратных километров. В первую очередь она предназначена для разрушения суперукрепленных командных пунктов, шахт межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и авиационных баз. Но ядерного боезаряда одной ракеты хватит и для того, чтобы стереть с лица Земли большой город — это эквивалентно 1200 бомбам, сброшенным в 1945-м американцами на Хиросиму.

Страшно?

Да, страшно всем. И этот страх напрочь отбивает у кого-то желание одним ядерным махом раз и навсегда покончить с нами — непокорными, не признающими чужого диктата и не желающими встраиваться в придуманный не нами «новый мировой порядок».

Ракетных войсках стратегического назначения во времена СССР «Воевода» стоял на вооружении сразу пяти ракетных дивизий. 308 комплексов были готовы запустить ракеты, на каждой их которых было по 10 боеголовок индивидуального наведения и множество обманок — отвлекающих целей, создающих на радарах систем ПРО впечатление сверхмассированного удара. Американские военные признавали, что определить в таком многочисленном «рое» и гарантированно уничтожить настоящие ядерные боеголовки практически невозможно. А стрелять по каждой такой цели — противоракет не хватит даже сегодня и даже у богатых и прекрасно вооруженных Соединенных Штатов . А саму «Сатану» прикончить трудно: надо умудриться попасть ядерной же ракетой точно в крышку ее сверхзащищенной подземной ракетной шахты. А ядерный «гриб» в сотне метров от шахты для «Воеводы» не опасен. Ракета стартует даже среди страшного урагана огня и пыли, и ее ответный удар по врагу не остановят ни жесткие рентгеновские излучения, ни потоки нейтронов после ядерного взрыва. Неумолимая «Сатана» долетит, куда послали, и устроит врагу ад на Земле.

Комплексы «Воевода» и сегодня защищают Россию . Пусковых установок, правда, намного меньше, чем прежде. Новые времена — новые технологии: «старушку» потеснили современные ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

А 1 марта в послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сообщил, что самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воеводу» заменит новейшая и уникальная ракета «Сармат». Боевые характеристики «Сармата» существенно выше, чем у предшественницы, а оснащение этой МБР в корне отличается по возможностям прорыва противоракетной обороны — как существующей, так и перспективной.

Удар «Сармата» будет неотвратим. Он сумеет атаковать объекты на территории всего земного шара по множеству траекторий, в том числе через Южный полюс. Способность новой русской стратегической ракеты обходить развернутые США средства противоракетной обороны потребует от американцев создания «круговой ПРО». Это — дорого, просто невероятно безумно дорого. И посмотрим, кто быстрее загнется от непосильных экономических трудностей — мы от их всевозможных санкций или они — выстраивая защитные «зонтики», чтобы спасти свои жизни от возможного удара наших ракет.

В июне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» планируется поставить на вооружение в 2020 году. Сейчас идет активная фаза практического тестирования этой не имеющей аналогов в мире МБР. В июле Минобороны России сообщило, что успешно завершилась программа бросковых испытаний «Сармата» и идет подготовка к испытаниям летным.

Вполне возможно, что какое-то время они — «Сармат» и «Воевода» — будут оберегать Россию вместе. В конце прошлого года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что «Воевода» может остаться в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения до 2024 года. Эта ракета все так же надежна и боеспособна.

Как ни решат в ближайшие годы наши политики и военные, очевидно, что свою стратегическую задачу комплекс «Воевода» уже выполнил. Даже в трудные для нашей страны недавние годы, когда она была слаба и многим в мире казалась беззащитной, ужас геополитических конкурентов-недругов перед «сатанинским апокалипсисом» три десятка лет берег нашу независимость. Россия сохранилась.

Оценка возможностей «Сармата»

Заместитель министра обороны Юрий Борисов (ныне вице-премьер правительства) рассказывал в интервью официальному органу Минобороны России, газете «Красная звезда»:

«Она (ракета «Сармата») может летать и через Северный, и через Южный полюса благодаря тому, что у нее значительно повышена дальность применения по отношению к «Воеводе». А возможность выводить серьезную полезную нагрузку позволяет нам применять различную «начинку» — боевые блоки, которые в совокупности с тяжелыми ложными целями достаточно эффективно преодолевают всевозможные элементы противоракетной обороны…

«Сармат» может быть оснащен еще и гиперзвуковыми боевыми блоками…

Самое привлекательное, конечно, сбивать баллистическую ракету на старте, когда она находится на активном участке полета. У нашей новинки, «Сармата», этот активный участок гораздо меньше, чем у его прародителя «Воеводы». Именно это делает новую МБР менее уязвимой».