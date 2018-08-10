Ещё
Минобороны объявило тендер на модернизацию летающих командных пунктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны объявило тендер на модернизацию летающих командных пунктов 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Минобороны объявило закрытый конкурс на ремонт и модернизацию пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11.
В документе на сайте госзакупок говорится о проведении Минобороны «закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11», передает ТАСС.
Максимальная цена госконтракта составляет более 1,62 млрд рублей. Согласно документации, Минобороны планирует принять два отремонтированных самолета до 10 ноября 2019 года, три самолета — до 10 ноября 2021 года.
На ремонт и модернизацию каждого самолета, согласно документам, потребуется от 310 до 333 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Минобороны планирует начать модернизацию Ил-22М11. Модернизированные Ил-22 станут многофункциональными летающими командными пунктами, с помощью которых в режиме реального времени можно будет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск. Переоборудование не затронет планер Ил-22М11, ресурс которого снова продлят.
Ил-22 был запущен в серийное производство и принят на вооружение после завершения комплекса госиспытаний в 1974 году. Эти самолеты, оснащенные средствами РЭБ, часто использовались просто как комфортабельные штабные салоны — к примеру, в афганском и чеченском конфликтам. Позднее Ил-22М оснастили новой аппаратурой связи, бортовыми компьютерами для офицеров штаба, а в кабине пилотов появилось новое оборудование со спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Армия США начала тренироваться на случай войны с Россией Британский миноносец сопроводил российские корабли в Ла-Манше В ЛНР объяснили появление военной техники на улицах Луганска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня25
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины38
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране115
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС92
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение