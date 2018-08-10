Минобороны объявило тендер на модернизацию летающих командных пунктов

Минобороны объявило закрытый конкурс на ремонт и модернизацию пяти самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11.

В документе на сайте госзакупок говорится о проведении Минобороны «закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11», передает ТАСС

Максимальная цена госконтракта составляет более 1,62 млрд рублей. Согласно документации, Минобороны планирует принять два отремонтированных самолета до 10 ноября 2019 года, три самолета — до 10 ноября 2021 года.

На ремонт и модернизацию каждого самолета, согласно документам, потребуется от 310 до 333 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует начать модернизацию Ил-22М11. Модернизированные Ил-22 станут многофункциональными летающими командными пунктами, с помощью которых в режиме реального времени можно будет управлять наземными, воздушными и космическими группировками войск. Переоборудование не затронет планер Ил-22М11, ресурс которого снова продлят.

Ил-22 был запущен в серийное производство и принят на вооружение после завершения комплекса госиспытаний в 1974 году. Эти самолеты, оснащенные средствами РЭБ, часто использовались просто как комфортабельные штабные салоны — к примеру, в афганском и чеченском конфликтам. Позднее Ил-22М оснастили новой аппаратурой связи, бортовыми компьютерами для офицеров штаба, а в кабине пилотов появилось новое оборудование со спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС.