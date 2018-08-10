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Минобороны планирует модернизировать пять Ил-22М11
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Минобороны планирует модернизировать пять Ил-22М11 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ планирует модернизировать пять самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11 за 1,6 млрд рублей к концу 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.
"Министерство обороны Российской Федерации извещает о проведении закрытого аукциона на выполнение ремонта с модернизацией самолетов управления и ретрансляции общего назначения Ил-22М11", — говорится в документе.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет более 1,62 млрд рублей, срок завершения работы — 10 ноября 2021 года. Всего планируется модернизировать пять машин: два самолета — до 10 ноября 2019 года и три — до 10 ноября 2021 года.
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