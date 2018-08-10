В Оренбургской области студенты восстановили разрушенный мост и поврежденную бронетехнику в рамках учебного сбора

Студенты Самарского государственного технического университета ежегодно призываются на военные сборы, принимают военную присягу и получают практические навыки по своей военно-учетной специальности.

Студенты Самарского государственного технического университета в составе подразделений бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа восстановили разрушенный мост и поврежденную диверсантами условного противника бронетехнику.

В ходе учений, которые проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области , студенты восстановили поврежденную авиацией «противника» автомобильную дорогу и возвели временный мост. Также были отработаны вопросы дозаправки бронемашин БМП-2 и БТР82АМ, восстановления поврежденной техники, доставки артиллерийских боеприпасов на огневую позицию.

В учениях, которые проходили в рамках учебного сбора, приняли участие около 400 студентов и более 50 единиц военной и специальной техники.

Студенты СамГТУ ежегодно призываются на военные сборы, принимают военную присягу и получают практические навыки по своей военно-учетной специальности. По окончанию сборов студентам присваивается воинское звание рядовой или лейтенант с зачислением в запас и выдачей военного билета.