Ещё
В Оренбургской области студенты восстановили разрушенный мост и поврежденную бронетехнику в рамках учебного сбора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбургской области студенты восстановили разрушенный мост и поврежденную бронетехнику в рамках учебного сбора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Студенты Самарского государственного технического университета ежегодно призываются на военные сборы, принимают военную присягу и получают практические навыки по своей военно-учетной специальности.
Студенты Самарского государственного технического университета в составе подразделений бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа восстановили разрушенный мост и поврежденную диверсантами условного противника бронетехнику.
В ходе учений, которые проходили на Тоцком полигоне в Оренбургской области, студенты восстановили поврежденную авиацией «противника» автомобильную дорогу и возвели временный мост. Также были отработаны вопросы дозаправки бронемашин БМП-2 и БТР82АМ, восстановления поврежденной техники, доставки артиллерийских боеприпасов на огневую позицию.
В учениях, которые проходили в рамках учебного сбора, приняли участие около 400 студентов и более 50 единиц военной и специальной техники.
Студенты СамГТУ ежегодно призываются на военные сборы, принимают военную присягу и получают практические навыки по своей военно-учетной специальности. По окончанию сборов студентам присваивается воинское звание рядовой или лейтенант с зачислением в запас и выдачей военного билета.
ТК «Звезда»: последние новости
Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую Команда ВМФ России одержала победу в международном конкурсе «Кубок моря-2018» Расчеты дальнобойной САУ «Малка» ВВО впервые провели стрельбу прямой наводкой, уничтожив бронегруппу условного противника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня25
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины38
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране115
Москвичей придавило антициклоном4
Часть россиян оставят без ОМС92
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение