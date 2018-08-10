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В Алтайском крае стартовал полевой сбор подразделений РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО
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В Алтайском крае стартовал полевой сбор подразделений РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработают уничтожение условного противника с помощью огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», выполнят задачи по специальной обработке местности и военной техники от воздействия зараженных веществ.
В Алтайском крае стартовал полевой лагерный сбор воинских частей и подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, в ходе которого военнослужащие задействовали огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
Главной задачей для личного состава в ходе проведения лагерного сбора стало слаживание действий огнеметных, аэрозольных и подразделений РХБ разведки. С помощью огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» военные химики уничтожили личный состав и технику условного противника.
Кроме того, на сборе военнослужащие выполнят задачи по обнаружению инженерных заграждений условного противника, специальной обработке местности и военной техники от воздействия зараженных веществ. А также отработают создание аэрозольной завесы для маскировки войск с помощью специальной машины ТДА-3, которая обеспечивает надежное прикрытие крупных объектов.
В полевом лагерном сборе военных химиков задействовано около 1000 военнослужащих и свыше 300 единиц военной и специальной техники.
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