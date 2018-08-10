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Парашютисты-спасатели ЦВО готовятся к встрече космонавтов
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Парашютисты-спасатели ЦВО готовятся к встрече космонавтов 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе специальных тренировок спасатели используют парашютные системы «Арбалет», «Мальва-24» и тренировочный управляемый парашют Д-1-5У.
Военнослужащие парашютно-десантной службы Центрального военного округа готовятся к встрече космонавтов, посадка которых запланирована на 4 октября 2018 года.
Парашютисты-спасатели в Челябинской области выполняют прыжки с вертолёта Ми-8 и самолетов Ан-12 и Ан-26 с высоты от 200 до 3 тыс. метров на точность приземления, на ограниченные и неподготовленные площадки, водную поверхность, а также в лесной массив.
Спасатели используют парашютные системы «Арбалет», «Мальва-24» и тренировочный управляемый парашют Д-1-5У.
Кроме того, парашютисты выполняют прыжки со специальным контейнером, в котором находятся средства для оказания первой помощи.
Парашютисты-спасатели Центрального военного округа участвуют в обеспечении запуска и посадки транспортных пилотируемых кораблей типа «Союз ТМА». На счету военнослужащих — сотни успешных операций.
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