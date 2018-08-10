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Новый беспилотник «Орион-Э» представят на форуме «Армия-2018»
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Новый беспилотник «Орион-Э» представят на форуме «Армия-2018» 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Комплекс воздушной разведки «Орион-Э», разработанный группой «Кронштадт», будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе компании.
Беспилотный комплекс «Орион-Э» будет демонстрироваться на открытой площадке группы. Помимо самого беспилотника в экспозицию включат наземный комплекс управления, транспортный модуль и полный комплект оборудования к ним.
Комплекс воздушной разведки «Орион» — беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его «потолок» по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот», на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.
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