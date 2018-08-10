Армия США начала тренироваться на «всякий случай»

Армия США начала тренироваться на случай войны с Россией

Военнослужащие боевой группы 3-й бригады из Форт-Карсона американских ВС завершили полевые тренировки, направленные на подготовку солдат к битвам с «топовыми» противниками — Россией Китаем , пишут СМИ.

Командование 4-й пехотной дивизии ВС США изменило тип учений, которые раньше были направлены на противостояние повстанцам, пишет Task and Purpose. Сейчас американские солдаты учатся воевать с более серьезным противником.

«Мы проводим тренировки, направленные на противодействие самой серьезной угрозе, с которой можем столкнуться», — сказал командир 3-й бригады полковник Майк Симмеринг.

Ирак и Сирия. Автор пишет, что подготовка к борьбе с хорошо обученной вражеской армией резко контрастирует с боевыми действиями, в которые вступали США с 2001 года — Афганистан

Симмеринг отметил, что для подготовки к серьезным конфликтам подразделения должны усилить масштаб тренировок, имитировать боевые условия.

«Один человек сам по себе не может сделать многого, но когда у вас есть 4 тыс. человек в бронетанковой бригаде, вы можете совершать поразительные вещи», — сказал он.

В тренировках, кроме пехоты, участвовали танки M1A2 «Абрамс», боевые машины «Брэдли» и САУ M109 «Паладин».

Офицеры сообщили, что солдаты использовали в тренировках компьютерные симуляторы боя. По их мнению, в ограниченном тренировочном районе Форт-Карсона выезд всей бронетанковой бригады на недельные учения не всегда возможен, что увеличивает необходимость в компьютерных тренажерах.

«Это позволяет нам обучать всех — от танкиста до командира бригады, сидящего в «Брэдли» и управляющего боем», — сказал майор Чак Биес.

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