Цхинвал заявил о стремлении НАТО подорвать обстановку в Закавказье

В Грузии 1 августа стартовали очередные широкомасштабные военные учения «Достойный партнер 2018», в которых принимают участие более трех тысяч военных из 13 стран-членов НАТО. В маневрах задействованы американская авиация и немецкая бронетехника.

"Многонациональные учения НАТО, характеризующиеся существенным увеличением поставок вооружений и численности контингента, вызывают серьезную обеспокоенность в Южной Осетии", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что эти маневры совпадают с десятой годовщиной начала агрессии Грузии против Южной Осетии, за трагические последствия которой событий «не менее ответственны натовские военные инструкторы, обучившие и вооружившие грузинскую армию».

"Буквально за месяц до нападения на Южную Осетию вооружённые силы Грузии и США провели совместные учения «Немедленный ответ», которые воодушевили грузинское руководство на «боевые подвиги», — напомнили в МИД.

В ведомстве заявили, что Тбилиси упорно пытается добиться военного решения конфликта, что подтверждают слова президента Грузии Георгия Маргвелашвили : на открытии учений он заявил, что «подготовленные западными инструкторами грузинские солдаты мирно восстановят „территориальную целостность“ Грузии».

В МИД подчеркнули, что Южная Осетия очередной раз призывает западных партнеров Тбилиси сделать выводы и взвесить все последствия августа 2008 года, а также учесть возможные негативные последствия безоглядной поддержки Грузии и ее реваншистских стремлений для мира и стабильности в регионе.

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