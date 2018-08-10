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Цхинвал заявил о стремлении НАТО подорвать обстановку в Закавказье
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Цхинвал заявил о стремлении НАТО подорвать обстановку в Закавказье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 10 авг — РИА Новости. Учения НАТО в Грузии вызывают серьезную обеспокоенность в Южной Осетии и являются наглядной демонстрацией провокационного курса альянса на поддержку реваншистской политики Тбилиси и подрыв обстановки в Закавказье. Об этом, как сообщает Sputnik Южная Осетия, заявил МИД республики.
В Грузии 1 августа стартовали очередные широкомасштабные военные учения «Достойный партнер 2018», в которых принимают участие более трех тысяч военных из 13 стран-членов НАТО. В маневрах задействованы американская авиация и немецкая бронетехника.
"Многонациональные учения НАТО, характеризующиеся существенным увеличением поставок вооружений и численности контингента, вызывают серьезную обеспокоенность в Южной Осетии", — подчеркнули в ведомстве.
В министерстве отметили, что эти маневры совпадают с десятой годовщиной начала агрессии Грузии против Южной Осетии, за трагические последствия которой событий «не менее ответственны натовские военные инструкторы, обучившие и вооружившие грузинскую армию».
"Буквально за месяц до нападения на Южную Осетию вооружённые силы Грузии и США провели совместные учения «Немедленный ответ», которые воодушевили грузинское руководство на «боевые подвиги», — напомнили в МИД.
В ведомстве заявили, что Тбилиси упорно пытается добиться военного решения конфликта, что подтверждают слова президента Грузии Георгия Маргвелашвили: на открытии учений он заявил, что «подготовленные западными инструкторами грузинские солдаты мирно восстановят „территориальную целостность“ Грузии».
В МИД подчеркнули, что Южная Осетия очередной раз призывает западных партнеров Тбилиси сделать выводы и взвесить все последствия августа 2008 года, а также учесть возможные негативные последствия безоглядной поддержки Грузии и ее реваншистских стремлений для мира и стабильности в регионе.
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