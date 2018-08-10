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Российские военные получат «самолёт звёздных войн»
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Российские военные получат «самолёт звёздных войн» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Собственно, из-за обилия самого современного оборудования военные лётчики уже прозвали обновлённый Ил-22М11 «самолётом звездных войн». Как сообщают «Известия», планируется модернизация пяти воздушных командных пунктов на базе Ил-22М11. Эти самолёты оснастят узлом ретрансляции, который будет интегрирован с наземными и воздушными автоматизированными системами управления. Работы планируется завершить до 2021 года, а общая сумма затрат превысит 1,6 миллиарда рублей.
Первым будет модернизирован Ил-22М11 с бортовым номером RF-9441, который совершил свой первый полёт в 1982 году. Ему практически полностью заменят электронную начинку, оборудуют радиоретранслирующей станцией, передающей и принимающей информацию по защищённым каналам связи в цифровом формате. Благодаря этому самолёт станет совместим со всеми автоматизированными системами управления войсками — наземными и воздушными.
Это позволит непосредственно с самолёта руководить учениями, управлять разнородными и межвидовыми группировками при проведении специальных операций. А в случае войны — координировать войска военного округа или фронта. Модернизация не затронет планер Ил-22М11: ему в очередной раз продлён ресурс благодаря впечатляющему запасу прочности. Планеры Ил-22М11 были скреплены клёпками, а не сваркой, поэтому в местах крепления нет усталости металла и коррозии.
Намного комфортнее станет салон самолёта: в нём оборудуют рабочее место и комнату отдыха командующего. В помещении, где расположится командный пункт, на большом мониторе можно будет в режиме реального времени следить за оперативной обстановкой и руководить войсками. Оборудуют также спальные места для офицеров-операторов, которые непрерывно несут службу на пунктах управления.
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