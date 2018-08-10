В ЛНР объяснили появление военной техники на улицах Луганска

В командовании Народной милиции ДНР назвали причину появления военной техники на улицах Луганска и в окрестностях города.

В НМ ЛНР сообщили, что с 7 по 9 августа в Луганске были проведены масштабные учения по борьбе с терроризмом и ликвидации возможных последствий терактов, передает «Русская Весна».

В тренировках приняли участие более 60 военнослужащих НМ ЛНР и около 40 единиц техники. Ополченцы отработали освобождение заложников в районе населенных пунктов Провалье, Королевка и Нижнедеревечка.

«Просим граждан республики отнестись с пониманием к проведению подобного рода учений и не беспокоиться в дальнейшем в связи со значительным перемещением военной и специальной техники», — заявил и.о. начальника управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко

Подчеркивается, что все задачи военнослужащими были выполнены на высоком уровне, несмотря на проблемы с материальным и техническим обеспечением.