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В ЛНР объяснили появление военной техники на улицах Луганска
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В ЛНР объяснили появление военной техники на улицах Луганска 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В командовании Народной милиции ДНР назвали причину появления военной техники на улицах Луганска и в окрестностях города.
В НМ ЛНР сообщили, что с 7 по 9 августа в Луганске были проведены масштабные учения по борьбе с терроризмом и ликвидации возможных последствий терактов, передает «Русская Весна».
В тренировках приняли участие более 60 военнослужащих НМ ЛНР и около 40 единиц техники. Ополченцы отработали освобождение заложников в районе населенных пунктов Провалье, Королевка и Нижнедеревечка.
«Просим граждан республики отнестись с пониманием к проведению подобного рода учений и не беспокоиться в дальнейшем в связи со значительным перемещением военной и специальной техники», — заявил и.о. начальника управления НМ ЛНР Михаил Филипоненко.
Подчеркивается, что все задачи военнослужащими были выполнены на высоком уровне, несмотря на проблемы с материальным и техническим обеспечением.
Ранее украинские СМИ со ссылкой на «штаб ООС» сообщали, что наблюдатели ОБСЕ на Востоке Украины зафиксировали резкое увеличение количества техники в рядах ДНР и ЛНР. Утверждалось, что в составе войск ополченцев зарегистрировано до двух танковых батальонов, два дивизиона артиллерии, дивизион буксируемых гаубиц, до ста единиц ББМ и другая техника.
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