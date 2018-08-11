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Зрелищное авиашоу открыло финальный этап «Танкового биатлона»
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Зрелищное авиашоу открыло финальный этап «Танкового биатлона» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Непосредственно перед началом финального заезда «Танкового биатлона» самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации сделал эффектную проливку поля, по которому будут ездить танки.
Пилотажные группы Воздушно-космических сил России выступили перед гостями и участниками финального заезда «Танкового биатлона» на полигоне Алабино в парке «Патриот». Высший пилотаж показали летчики авиагрупп «Стрижи» на МиГ-29 и «Русские витязи» на Су-30СМ.
Программу полетов начали «Стрижи», которые показали групповой пилотаж шестерки легких истребителей МиГ-29.
Летчики продемонстрировали свое мастерство в воздушном строю и различных полетных порядках «пеленг», «ромб», «стрела», «конверт». После эффектного роспуска и парного пилотажа ведущий летчик авиагруппы остался в небе и продемонстрировал возможности МиГ-29 в одиночном пилотаже.
Через несколько минут «Стрижей» в небе над Алабино сменила четверка тяжелых истребителей Су-30СМ, которые продемонстрировали все достоинства сверхманевренности у самолетов новейшего поколения. «Витязи» также показали парный и одиночный пилотаж.
Непосредственно перед началом финального заезда «Танкового биатлона» самолет Ил-76 Военно-транспортной авиации сделал эффектную проливку поля, по которому будут ездить танки. Сброс воды был осуществлен для того, чтобы тяжелые машины на гонках не поднимали пыль своими гусеницами.
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