Экипажи дальней авиации устроили сюрприз на закрытии «Авиадартса»

В ходе авиашоу ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 совершили незапланированный пролет на малой высоте.

Экипажи дальней авиации на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в церемонии закрытия международного конкурса «Авиадартс». Как сообщили в пресс-центре конкурса, пролет этих самолетов не был запланирован.

«Пролет самолетов дальней авиации не был указан в программе торжественных мероприятий. Два стратегических ракетоносца Ту-95 внезапно появились на горизонте и прошли над аэродромом на малой высоте. За ними проследовали дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые прошли клином в плотном строю», — говорится в сообщении.