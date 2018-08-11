Экипажи дальней авиации устроили сюрприз на закрытии «Авиадартса» 

В ходе авиашоу ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3 совершили незапланированный пролет на малой высоте.
Экипажи дальней авиации на бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-22М3 впервые приняли участие в церемонии закрытия международного конкурса «Авиадартс». Как сообщили в пресс-центре конкурса, пролет этих самолетов не был запланирован.
«Пролет самолетов дальней авиации не был указан в программе торжественных мероприятий. Два стратегических ракетоносца Ту-95 внезапно появились на горизонте и прошли над аэродромом на малой высоте. За ними проследовали дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые прошли клином в плотном строю», — говорится в сообщении.
Также в авиашоу, посвященному закрытию международного конкурса «Авиадартс», выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил РФ «Беркуты», «Русские витязи» и «Соколы России».