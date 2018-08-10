МПК «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Чёрном море

Мероприятие проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также по организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск в Крыму

Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника у берегов Крымского полуострова.

В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.

Поиск подводной лодки осуществлялся во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Главной задачей экипажей противолодочных кораблей было недопущение прорыва лодки между ними или с фланга и уход от слежения на глубину.

Учебно-боевая задача была успешно выполнена. Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.

Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также по организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.