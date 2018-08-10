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МПК «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Чёрном море
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МПК «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Чёрном море 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также по организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск в Крыму.
Экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» Черноморского флота произвели контрольный поиск и уничтожение подводной лодки условного противника у берегов Крымского полуострова.
В ходе учения отрабатывались тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.
Поиск подводной лодки осуществлялся во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Главной задачей экипажей противолодочных кораблей было недопущение прорыва лодки между ними или с фланга и уход от слежения на глубину.
Учебно-боевая задача была успешно выполнена. Курс подлодки «неприятеля» активным бомбометанием малых противолодочных кораблей был изменён в сторону берега и на самой эффективной глубине подводная лодка была условно уничтожена глубинными бомбами.
Данное мероприятие боевой подготовки проводится в рамках КШУ по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности, а также по организации взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове.
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