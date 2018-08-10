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В Татарстане успешно прошел испытания беспилотный конвертоплан
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В Татарстане успешно прошел испытания беспилотный конвертоплан 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 10 авг — РИА Новости. Беспилотный конвертоплан, разработанный по заказу министерства обороны РФ, успешно прошел испытания, сообщил ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов.
Конвертоплан — летательный аппарат, совмещающий вертикальные взлет и посадку по вертолетному принципу с горизонтальным полетом на высоких, самолетных скоростях. Специалисты КНИТУ разрабатывали «начинку» нового беспилотника, программное обеспечение, проводили испытания.
"Конвертоплан, который взлетает, как вертолет, а потом летит, как самолет, испытан, реально летает, по заказу Минобороны сделан. Дальность — 100 километров полета, крейсерская скорость — где-то 100-140 километров в час. Может зависать, как вертолет, то есть, комбинация вертолета и самолета", — сказал Гильмутдинов в ходе выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО), проходящей в Казани.
Как указано в технических характеристиках летательного аппарата, взлетная масса беспилотного конвертоплана составляет 6,7 килограмма, полезная нагрузка — 1 килограмм (например, он может поднять видео— и фотоаппаратуру, тепловизор и т.д.). Отмечается, что беспилотный конвертоплан можно применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли. В числе преимуществ летательного аппарата названы отсутствие необходимости пусковой установки и взлетно-посадочной полосы, модульная сборка, удешевляющая сервисное обслуживание, технологии, ориентированные на массовое производство, способность выполнять задачи в автоматическом режиме.
По информации Гильмутдинова, университет работает и над различными моделями двигателей для беспилотных машин, что сегодня является актуальной задачей. Конечная цель, по его словам, — создание серийного производства двигателей для беспилотной авиации.
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ — признанный в России и за рубежом современный образовательный и научно-исследовательский комплекс, сочетающий классические университетские традиции и новейшие технологии в образовании. В составе университета шесть институтов и физико-математический факультет, восемь кампусов, три научно-исследовательских института, 11 центров, 46 лабораторий. В КНИТУ-КАИ учебный процесс органично сочетает фундаментальность университетского образования и науки с их прикладной направленностью. Активно развивается исследовательская инфраструктура.
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