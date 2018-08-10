ОДКБ определилась с участниками тактического учения «Рубеж-2018»

В столице Таджикистана представители Объединенного штаба ОДКБ определились с количественным и качественным составом сил, которые будут задействованы в ходе совместного тактического учения «Рубеж-2018».

Решено, что в нем «будут участвовать высоко подготовленные и технически оснащенные, преимущественно горно-стрелковые подразделения государств-членов ОДКБ Центральноазиатского региона». Об этом после переговоров в Душанбе сообщил руководитель группы представителей Объединенного штаба ОДКБ полковник Таалайбек Адашпасов.

По его словам, подразделения коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий в ходе совместной контртеррористической операции в условиях горной местности.

Также полковник отметил, что замысел учения и практические действия спланированы с учетом актуальных угроз в Центральноазиатском регионе и опыта ведения боевых действий в Сирии