Крымский «Бастион» уничтожил авианосную группу условного противника

Крыму прошли «внезапные учения», в ходе которых береговой ракетный комплекс «Бастион» Черноморского флота уничтожил условную авианосную ударную группу «противника».

Как рассказал «Парламентской газете» начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв, по замыслу учения, центр управления флота получил разведданные, в соответствии с которыми палубная авиация отряда кораблей противника готовилась нанести удар по объектам береговой инфраструктуры и кораблям Черноморского флота.

Однако расчёты «Бастиона» вовремя обнаружили вражескую авианосную группу и залповой стрельбой крылатыми ракетами (электронными пусками) уничтожили отряд кораблей противника еще до взлёта палубной авиации.