Подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках масштабного тактического учения подняты по тревоге

После выдвижения в указанные районы военнослужащие оборудуют ротные опорные пункты, создадут инженерные заграждения, организуют системы огня и отработают действия в различных видах общевойскового боя.

Подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках проведения масштабного двустороннего ротного тактического учения (РТУ) с боевыми стрельбами подняты по тревоге.

После поступления сигнала на приведение войск в боевую готовность дежурные смены базы приступили к оповещению всего личного состава. В кратчайшие сроки военнослужащие получили оружие, бронежилеты, каски и выдвинулись к своей боевой технике, где произвели оперативную загрузку боекомплектов и запасов материальных средств. Далее военные водители осуществили марши на технике из парка боевых машин в указанные районы.

На следующих этапах учения в условиях горно-лесистой и прибрежной местности в дневное и ночное время суток военнослужащим предстоит выполнить фортификационное оборудование ротных опорных пунктов, создать инженерные заграждения, организовать системы огня и отработать действия в различных видах современного общевойскового боя.

В ходе этапа боевой стрельбы мотострелкам во взаимодействии с танковыми и артиллерийскими подразделениями предстоит поразить до 1 тыс. мишеней, имитирующих авиацию, бронетехнику и живую силу условного противника.

Всего в тактических учениях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих военной базы, задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3. Кроме того в РТУ на территории Абхазии принимают участие военные летчики и авиация 4-й армии ВВС и ПВО и морской пехоты Черноморского флота.