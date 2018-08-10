Военные железнодорожники ЮВО навели на Волге наплавной мост для бронепоезда

Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.

Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) навели наплавной железнодорожный мост на реке Волга в городе Волжском Волгоградская обл. ) общей протяжённостью 370 м для прохождения по нему бронепоезда.

Занятия проводятся в преддверии специального учения с органами материально-технического обеспечения ЮВО.

По замыслу учения авиация противника наносит массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома моста требуют замены. Плацдарм на противоположном берегу, куда по мосту переправлялась тяжёлая боевая техника, был захвачен тактическим воздушным десантом.

По результатам разведки был определён характер и объемы полученных разрушений, также водолаз в снаряжении типа УВС-50 обследовал дно реки на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.