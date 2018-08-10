Ещё
Военные железнодорожники ЮВО навели на Волге наплавной мост для бронепоезда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные железнодорожники ЮВО навели на Волге наплавной мост для бронепоезда 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.
Военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) навели наплавной железнодорожный мост на реке Волга в городе Волжском (Волгоградская обл. ) общей протяжённостью 370 м для прохождения по нему бронепоезда.
Занятия проводятся в преддверии специального учения с органами материально-технического обеспечения ЮВО.
По замыслу учения авиация противника наносит массированный авиационный удар по мосту, вследствие чего несколько секций выводного парома моста требуют замены. Плацдарм на противоположном берегу, куда по мосту переправлялась тяжёлая боевая техника, был захвачен тактическим воздушным десантом.
По результатам разведки был определён характер и объемы полученных разрушений, также водолаз в снаряжении типа УВС-50 обследовал дно реки на предмет наличия взрывоопасных предметов.
Наведение такого моста позволяет обеспечить переправу большегрузной автомобильной и бронированной техники, а также пропуск железнодорожного подвижного состава, движущегося со скоростью около 30 км/ч.
ТК «Звезда»: последние новости
Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую Беспилотник-конвертоплан испытали в России Редкую модификацию штурмовика Ил-2 подняли со дна озера в Мурманской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране93
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма34
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов73
ООН выдвинула требования России из-за пыток52
Фото Бледанс в постели с сыном возмутило Сеть27
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
00:30
Бензовоз взорвался в Омске
Пожары Происшествия
00:53
Город в городе: как развивается территория ЗИЛа
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение