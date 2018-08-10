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На Балтфлоте «С-400» отразили удар условного противника с воздуха
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На Балтфлоте «С-400» отразили удар условного противника с воздуха 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дивизион ЗРС «С-400» немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота.
На Балтийском флоте проведено учение с расчетами дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 соединения ПВО флота по отражению удара условного противника с воздуха. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
По легенде учений дежурные расчеты обнаружили авиацию условного противника. Дивизион ЗРС «С-400» немедленно взял на сопровождение угрозу с воздуха и уничтожил цели в момент вхождения их в зону ответственности Балтийского флота. Авиагруппа условного противника была представлена несколькими истребителями Су-27 и звеном многоцелевых истребителей Су-30СМ.
Успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолётов, условно нарушивших воздушное пространство, расчёты С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели.
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