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Турчинов пугает мир новой украинской пушкой
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Турчинов пугает мир новой украинской пушкой 

Украина.ру 20 минут назад
Фото: Украина.ру
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил об испытаниях новой 155-мм самоходной гаубицы, которую назвали «Богданой».
Об этом сообщает сайт СНБО.
«Ее важными характеристиками являются высокая мобильность, точность, дальность, а также высокая скорость ведения огня», — заявл он на Житомирском полигоне Вооруженных сил Украины.
По словам Турчинова, специальными боеприпасами гаубица может поражать цель на расстоянии до 60 км.
Чиновник также отметил, что новая самоходная гаубица имеет «натовский 155-мм калибр». Стандартам альянса также соответствуют система управления пушкой и технология ее изготовления.
«Оружие получило очень хорошее девичье имя — «Богдана», и я советую врагам Украины хорошо запомнить его», — пригрозил Турчинов.
Также он отметил, что оружия такого калибра не было в советской армии, нет его и в современной российской армии.
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