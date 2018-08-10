Секретарь Совбеза Украины отчитался об испытаниях гаубицы натовского калибра

КИЕВ, 10 августа. / ТАСС /. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и в настоящий момент проводят испытания новой гаубицы «Богдана» принятого в армиях НАТО калибра 155 мм. Об этом сообщил в пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Оружие такого калибра отсутствовало в наших ВСУ, его не было в Советской армии, ее нет и в современной российской армии", — приводит его слова пресс-служба СНБО. Турчинов уточнил, что новое орудие обладает высокой скорострельностью, а специальным боеприпасом может вести огонь на расстояние до 60 км. Он добавил, что стандартам НАТО также соответствует и технология изготовления этой гаубицы на украинских предприятиях.

В армии СССР, а затем на постсоветском пространстве был принят калибр 152 мм. Его имеют, например, орудия установок «Акация», «Гиацинт», «Мста-С», а также «Коалиция-СВ».

Президент Украины Петр Порошенко 9 августа на киевском заводе «Артем» запустил линию по выпуску боеприпасов для артиллерийской установки «Гиацинт». Он подчеркнул, что производство нового вооружения предусмотрено утвержденной СНБО целевой программой.

На Украине действует госпрограмма создания и освоения производства боеприпасов, однако украинские эксперты отмечают, что из-за проведения силовой операции в Донбассе страна испытывает трудности с пополнением арсеналов.