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Темпы строительства объектов в ЮВО за 5 лет выросли в несколько раз
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Темпы строительства объектов в ЮВО за 5 лет выросли в несколько раз 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для сокращения сроков строительства, затрат, военные строители постоянно внедряют современные технологии и инновационные строительные материалы.
Анализ деятельности строительных организаций на объектах Южного военного округа (ЮВО) подтвердил рост темпов введения в эксплуатацию зданий и сооружений.
О результатах деятельности военно-строительного комплекса МО РФ на территории ЮВО рассказал заместитель командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию Магомед Хандаев.
«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года при плане в 94 здания и сооружения нами было введено 147 объектов, а в текущем году при плане в 145 сооружений уже завершено строительство 282, что на 135 объектов больше», — отметил М. Хандаев.
Для эффективного решения поставленных задач, сокращения сроков строительства, затрат, а также повторного применения элементов конструкций — военные строители постоянно внедряют современные технологии и инновационные строительные материалы. Подтверждением этого стали блочно-модульные конструкции военных городков 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, а также быстровозводимое укрытие из современных металлоконструкций, установленное на территории базы хранения военной техники в Ростовской области.
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