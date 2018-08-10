Темпы строительства объектов в ЮВО за 5 лет выросли в несколько раз

Для сокращения сроков строительства, затрат, военные строители постоянно внедряют современные технологии и инновационные строительные материалы.

Анализ деятельности строительных организаций на объектах Южного военного округа (ЮВО) подтвердил рост темпов введения в эксплуатацию зданий и сооружений.

О результатах деятельности военно-строительного комплекса МО РФ на территории ЮВО рассказал заместитель командующего войсками ЮВО по строительству и расквартированию Магомед Хандаев.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года при плане в 94 здания и сооружения нами было введено 147 объектов, а в текущем году при плане в 145 сооружений уже завершено строительство 282, что на 135 объектов больше», — отметил М. Хандаев.