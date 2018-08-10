В Волжском железнодорожники навели наплавной мост для бронепоезда 

В Волгоградской области во время учений военнослужащие навели наплавной железнодорожный мост протяженностью 370 метров для прохождения по нему бронепоезда, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
По замыслу учения авиация противника наносит массированный авиационный удар по мосту. Несколько его секций требуют замены. Плацдарм на противоположном берегу, куда по мосту переправлялась тяжелая боевая техника, был захвачен тактическим воздушным десантом.
Водолаз в снаряжении типа УВС-50 обследовал дно реки, чтобы убедиться в отсутствии взрывоопасных предметов. Свои навыки армейцы отрабатывали в акватории Волги в городе Волжском.