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Ремонт автоматов и пулеметов Калашникова восстановили в Ираке
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Ремонт автоматов и пулеметов Калашникова восстановили в Ираке 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В прошлом в этой стране с помощью Советского Союза и других дружественных государств была создана достаточно мощная для страны третьего мира военная промышленность. Так, был освоен выпуск практически всей номенклатуры стрелкового оружия. Производились ракеты, артиллерийские орудия, велась даже сборка танков Т-72.
Во время американской оккупации «освободители» сделали все, чтобы от наследия Саддама Хусейна не осталось камня на камне, и эта страна как можно больше попала в зависимость от заокеанской помощи. Однако в Ираке понимали, что полная зависимость от США ничего хорошего не обещает, поэтому был взят курс на сотрудничество с другими странами, в первую очередь, с Россией. В нашей стране были приобретены боевые и транспортные вертолеты, комплексы ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», бронеавтомобили и тягачи. В настоящее время танковые подразделения осваивают новейшие Т-90С. Ожидаются поставки БМП-3М.
Кроме того, задействованы и внутренние резервы. Начался самостоятельный ремонт старой бронетехники. Судя по материалам, помещенным в Сети, местные оружейники в настоящее время стали восстанавливать автоматы и пулеметы Калашникова, крупнокалиберные ДШК.
Возвращаются к жизни зенитные установки ЗУ-23-2, ЗПУ-4, С-60, а также 152-мм пушки-гаубицы Д-20.
Все это оружие будет направлено в войска, которые в настоящее время заняты ликвидацией остатков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
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