Корабли Северного флота вышли на охоту за подлодкой

Малые противолодочные корабли Северного флота вышли на учения в Баренцево море, чтобы обнаружить подводную лодку условного противника. Это корабли Кольской флотилии разнородных сил — «Брест», «Юнга» и «Снежногорск». Как сообщил «РГ» в пятницу начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга , корабли входят в поисковую ударную группу.

Подводную лодку «неприятеля» малые противолодочные корабли будут искать с помощью гидроакустической аппаратуры. В роли субмарины «противника» выступит одна подлодок Северного флота. После того, как моряки обнаружат объект, они отработают весь комплекс подготовки применения противолодочного оружия. Кроме того, экипажи «Бреста», «Юнги» и «Снежногорска» на гидроакустических приборах будут учиться ставить помехи и ложные цели.

Все три малых противолодочных корабля, отправившиеся на учения, относятся к проекту 1124м «Альбатрос». Они предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зонах. Оснащены артиллерийскими комплексами, противолодочным оружием — реактивными бомбовыми установками РБУ-6000 и 533-мм торпедными аппаратами, а также имеют гидроакустическое и радиотехническое вооружение.