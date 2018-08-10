Американский вертолет будущего получил название

Соединенные Штаты нацелились на обновление своего вертолетного парка в обозримом будущем. Особенностью принципиально новых машин станет более высокая, чем у их предшественников, скорость. Этого планируют достичь за счет применения новой схемы, при которой летательный аппарат получит один соосный несущий винт и один толкающий винт в хвостовой части.

Одной из ожидаемых новинок на этом направлении станет перспективный вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant, который должен вскоре подняться в небо. Как сообщило издание ExecutiveBiz, винтокрылую машину зарегистрировали в Федеральном управлении гражданской авиации США под обозначением S-100. При этом в самой корпорации Lockheed Martin, которой принадлежит Sikorsky, заявили, что продолжат использовать для своей разработки и прежнее обозначение — SB-1 Defiant.

В рамках проекта американские авиастроители хотят создать машину, которая сменила бы заслуженные вертолеты UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook и дополнила ударный AH-64 Apache. Специалисты уже испытали программное обеспечение для SB-1, а также двигатель, трансмиссию, гидравлическую и топливную системы.

Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant. Изображение / ©worldavia

Согласно расчетам, масса нового вертолета — 13,6 тонны. Он сможет развивать скорость до 463 км/ч и перевозить до 12 десантников в полной выкладке. При проектировании Defiant применили технологии, полученные в ходе разработки демонстратора технологий скоростного вертолета-разведчика S-97 Raider. Он станет первой машиной в новой линейке скоростных вертолетов Вооруженных сил США. Машину видят прежде всего как альтернативу устаревшим легким разведывательным вертолетам, таким как Bell OH-58 Kiowa. Предположительно, максимальная скорость S-97 Raider составит 444 км/ч. Летательный аппарат сможет перевозить до шести человек десанта, кроме того, будет применять различное вооружение.

S-97 Raider / ©Defense News

Сейчас S-97 Raider продолжает испытательные полеты. Напомним, в 2017 году аппарат совершил жесткую посадку во время тестов: тогда обошлось без пострадавших.

Куда менее определенной остается судьба перспективного российского вертолета, облик которого, насколько можно судить, еще не определен до конца. Напомним, в 2015 году впервые поднялся в небо российский демонстратор скоростного вертолета, выполненный на базе Ми-24.