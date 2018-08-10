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БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил задачи по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в Баренцевом море
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БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил задачи по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Для решения данных задач с борта корабля поднимался в воздух вертолет Ка-27, который совершал облет рыболовецких судов, ведущих промысел.
Сегодня экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с экипажем пограничного сторожевого корабля «Заполярье» завершил выполнение задач по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в назначенных районах акватории Баренцева моря.
Для решения данных задач с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» поднимался в воздух корабельный вертолет Ка-27, который совершал облет рыболовецких судов, ведущих промысел в отдельных районах Баренцева моря.
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, который вышел в очередной арктический поход 8 августа из Североморска.
Основной целью дальнего похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.
Одной из задач похода, которую также будут выполнить моряки Северного флота, станет поисково-спасательное обеспечение и отработка навыков оказания помощи судам, терпящим бедствие в высоких широтах.
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