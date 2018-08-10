БПК «Вице-адмирал Кулаков» выполнил задачи по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в Баренцевом море

Для решения данных задач с борта корабля поднимался в воздух вертолет Ка-27, который совершал облет рыболовецких судов, ведущих промысел.

Сегодня экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с экипажем пограничного сторожевого корабля «Заполярье» завершил выполнение задач по мониторингу и контролю за использованием биоресурсов в назначенных районах акватории Баренцева моря.

Для решения данных задач с борта БПК «Вице-адмирал Кулаков» поднимался в воздух корабельный вертолет Ка-27, который совершал облет рыболовецких судов, ведущих промысел в отдельных районах Баренцева моря.

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» возглавляет отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, который вышел в очередной арктический поход 8 августа из Североморска

Основной целью дальнего похода является обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Одной из задач похода, которую также будут выполнить моряки Северного флота, станет поисково-спасательное обеспечение и отработка навыков оказания помощи судам, терпящим бедствие в высоких широтах.