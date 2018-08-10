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Таманские мотострелки перевооружились на модернизированные БМП-2М
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Таманские мотострелки перевооружились на модернизированные БМП-2М 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Обновленные боевые машины пехоты значительно усилят боевую мощь и мобильность элитного соединения Западного военного округа.
Таманская мотострелковая дивизия завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Они значительно усилят боевую мощь и мобильность элитного соединения Западного военного округа.
Техника получила усовершенствованные приборы прицеливания, и новый комплекс вооружения «Бережок» — 30-ти миллиметровую пушку, пулемет, автоматический гранатомет и противотанковые управляемые ракеты «Корнет».
До 2025 года вооруженные силы получат еще 540 модернизированных боевых машин пехоты.
Ранее стало известно, что мотострелковая бригада в Оренбургской области получила первую партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М.
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