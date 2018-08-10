Таманские мотострелки перевооружились на модернизированные БМП-2М

Обновленные боевые машины пехоты значительно усилят боевую мощь и мобильность элитного соединения Западного военного округа.

Таманская мотострелковая дивизия завершила перевооружение на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М. Они значительно усилят боевую мощь и мобильность элитного соединения Западного военного округа.

Техника получила усовершенствованные приборы прицеливания, и новый комплекс вооружения «Бережок» — 30-ти миллиметровую пушку, пулемет, автоматический гранатомет и противотанковые управляемые ракеты «Корнет».

До 2025 года вооруженные силы получат еще 540 модернизированных боевых машин пехоты.