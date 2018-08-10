Чрезмерно дорогую «Армату» заменят боевыми роботами

«Уралвагонзавод» начал разрабатывать тяжелый штурмовой робототехнический комплекс на шасси танка Т-72Б3, сообщает РБК. По мнению издания, комплекс под рабочим названием «Штурм» может стать альтернативой танку «Армата», который в его оригинальном виде оказался слишком дорогим для Минобороны

Заметим, что речь идет скорее об экономических, а не боевых аспектах, так как «Штурм» и «Армата» — это совершенно разные в плане назначения и боевого применения системы.

Концепция «Штурма» предполагает, что это будет не один, а четыре беспилотных танка, действующих как единый роботизированный комплекс.

Наступала грозная броня

Исходя из этих задач определяется, сколько единиц такой техники нужно произвести, сколько их закупит Минобороны и т. д. В случае с образцами, которые намного опережают существующие виды вооружений, всегда встает вопрос: зачем надо так много этих танков, если уже имеющиеся модели более чем подходят для выполнения всех мыслимых боевых заданий? — поясняет он.

Революционная концепция «Арматы» влечет и революционную затратность на его эксплуатацию. То есть здесь главный вопрос — эффективность вложений средств, особенно в условиях напряженного бюджета, подчеркивает Леонков.

Строить множество «Армат» бессмысленно еще и потому, что для них не найдется такого количества подготовленных танкистов, добавляет эксперт.

Таких командиров и прочих членов экипажа для «Арматы» сейчас просто неоткуда взять — ведь сам этот танк только что поступил на вооружение. То есть придется ждать несколько лет, прежде чем в войсках будет достаточное число танкистов, умеющих этой машиной управлять. И имеющихся образцов достаточно, чтобы тренировать на них экипажи. Вряд ли вооруженным силам потребуется больше сотни таких машин, — заключает Леонков.

Возможно, понимая эту проблему, конструкторы «Штурма» делают полностью беспилотный комплекс, состоящий из четырех автономных машин вообще без экипажей («экипаж» будет управлять ими дистанционно с расстояния в 3 км).

Машина № 1 с 125-мм пушкой Д-414 с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулеметом Калашникова танковым (ПКТМ) калибра 7,62 мм, бульдозерным отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия (РПГ).

Машина № 2 с блоками пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательным 7,62 мм пулеметом ПКТМ, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от РПГ.

Машина № 3 с боевым модулем из двух 30-мм автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), 7,62 мм ПКТМ и РПО-2 «Шмель», отвалом и комплектом всеракурсной защиты от РПГ.

Машина № 4 с НУРС 220 мм, ПКТМ калибра 7,62 мм, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от РПГ.

В бой идут одни роботы

Военный эксперт полковник Михаил Тимошенко полагает, что концепт комплекса «Штурм» еще достаточно «сырой», чтобы можно было с определенностью говорить о том, что получится из него в итоге.

В этой концепции, как она представлена, много белых пятен. Похоже, использовать «Штурм» намерены для городского боя — это следует из того набора вооружений и средств самозащиты, который озвучивают конструкторы. Недаром танки беспилотные — потому что в городских условиях экипажи обычных танков превращаются в смертников. На ту же мысль наталкивает и наличие у этих машин всеракурсной защиты — потому что у «полевых» танков активная броня располагается только спереди, а корма и трансмиссия защищены по минимуму, — сказал он «Ридусу».

Остается непонятным, почему в комплекс решено объединить именно четыре машины, а не три — традиционный танковый взвод. Возможно, полагает эксперт, конструкторы хотят «впихнуть» в свой комплекс так много разного рода вооружений, что на три шасси они просто не умещаются. Но еще товарищ Сталин критиковал проектировщиков трехбашенного танка КВ за попытку «сделать из танка универмаг».

Пока эта схема выглядит так, что в этой четверке одна машина выполняет собственно боевую задачу, а три остальные служат ей прикрытием, — на эту мысль наводит список вооружений, устанавливаемых на каждой из машин. Конечно, идеальным было бы, чтобы каждый штурмовой танк сам себя и защищал — но, опять же, на одном танке не хватит места, чтобы все это вооружение разместить, — говорит Тимошенко.

Разделение комплекса на четыре единицы имеет смысл еще в плане обеспечения выживаемости его как единой системы — именно по этому пути пошла природа, когда в процессе эволюции разделила живые существа на два пола. Конструкторы же «Штурма» пошли еще дальше, разделив свои машины на целых четыре «пола».

При таком разделении функций выход из строя одной или двух из машин не приводит к выходу из боя всей системы, как это случилось бы при использовании «однополого» танка. Оставшиеся три или два смогут продолжать выполнять боевую задачу, — полагает эксперт, подчеркивая, что это только один из возможных вариантов, которые могут применить конструкторы «Штурма».