«Мир позади меня, война передо мной»: военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике

10 августа — Прокомпинфо. Первоклассная военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике, который стал вирусным в китайских социальных сетях. Видео в стиле блокбастера было снято ко Дню армии.

Видео под названием «я китайский солдат» начало распространяться в Китае на прошлой неделе. Оно начинается с трогательных сцен ухода военнослужащих из семей. «Мир позади меня, война передо мной», — говорит рассказчик, рассказывая на какие жертвы идут солдаты.

Затем видео резко меняет свой тон, превращаясь в феерию китайской военной мощи. Сопровождаемый эпическим саундтреком, оно включает в себя истребители, танки, авианосную ударную группу, многочисленные артиллерийские орудия и баллистические ракеты. Видео также показывает изнурительную подготовку солдат, готовящихся к бою.