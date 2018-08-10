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«Мир позади меня, война передо мной»: военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике
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«Мир позади меня, война передо мной»: военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике 

ProComp.info 22 минуты назад
Фото: ProComp.info
10 августа — Прокомпинфо. Первоклассная военная техника Пекина демонстрируется в видеоролике, который стал вирусным в китайских социальных сетях. Видео в стиле блокбастера было снято ко Дню армии.
Видео под названием «я китайский солдат» начало распространяться в Китае на прошлой неделе. Оно начинается с трогательных сцен ухода военнослужащих из семей. «Мир позади меня, война передо мной», — говорит рассказчик, рассказывая на какие жертвы идут солдаты.
Затем видео резко меняет свой тон, превращаясь в феерию китайской военной мощи. Сопровождаемый эпическим саундтреком, оно включает в себя истребители, танки, авианосную ударную группу, многочисленные артиллерийские орудия и баллистические ракеты. Видео также показывает изнурительную подготовку солдат, готовящихся к бою.
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