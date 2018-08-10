Морская газотурбинная программа ОДК признана лучшим проектом по диверсификации

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех ) признано лауреатом конкурса «Авиастроитель года-2017» в номинации «За успехи в развитии диверсификации производства». Предприятие награждено за успешную реализацию программы по созданию отечественной базы морских корабельных газотурбинных двигателей М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р и агрегатов на их основе.

После 2014 года для России прекратились поставки украинских морских газотурбинных двигателей (ГТД). Это поставило вопрос о разработке и постановке на серийное производство отечественных двигателей и агрегатов на их базе. На основании государственных контрактов, заключенных между Минпромторгом России и ПАО «ОДК-Сатурн» в рамках реализации госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности», а также в рамках проведения импортозамещения предприятие разработало корабельные ГТД М70ФРУ-2, М70ФРУ-Р, освоило производство еще одного двигателя, а также выполнило разработку газотурбинных агрегатов (ГТА) на их базе. В 2017 году три ОКР были успешно завершены.

Ключевое значение в реализации проекта российской базы морского газотурбостроения имело создание на «ОДК-Сатурн» сборочно-испытательного комплекса корабельных ГТА и дизель-газотурбинных агрегатов с уникальными для страны испытательными стендами мощностью до 15 МВт и до 40 МВт. Здесь можно испытывать корабельные двигатели и агрегаты на их основе более чем 20 различных конфигураций. Данный комплекс является кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности России в части морских силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные двигатели. В апреле 2017 года в присутствии Владимира Путина сборочно-испытательный комплекс на «ОДК-Сатурн» был введен в опытную эксплуатацию. В настоящее время объект работает в режиме промышленной эксплуатации.

«В результате реализации «морской» программы обеспечена возможность замены на отечественные двигатели целого ряда иностранных аналогов, применяемых в составе энергетических установок кораблей России, — подчеркнул заместитель генерального директора–управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков . — Это позволяет удовлетворить потребность флота в корабельных двигателях под существующие проекты кораблей. Кроме того, полученный научно-технический задел является базой для разработки двигателей кораблей перспективных проектов. Проект позволил ПАО «ОДК-Сатурн» серьезно развить и усовершенствовать свои основные компетенции — конструкторские, технологические, производственные, испытательные».

Как отмечают специалисты ОДК, на базе узлов, агрегатов и схемных решений, полученных при разработке корабельных ГТД, возможно создание широкой гаммы силовых агрегатов для существующих и перспективных объектов гражданской морской техники. Это и буровые платформы, плавучие электростанции, быстроходные паромы, газотурбоэлектростанции круизных судов.