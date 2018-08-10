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ТАСС публикует эксклюзивную информацию о новом транспортнике Ил-276
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ТАСС публикует эксклюзивную информацию о новом транспортнике Ил-276 

ТАСС 28 минут назад
Ко Дню Воздушно-космических сил России ТАСС создал специальный проект, впервые подробно рассказывающий о перспективном военном транспортнике Ил-276, первый полет которого запланирован на 2023 год.
В спецпроекте приводятся сведения, каким мог быть новый транспортник, какое конструкторское бюро могло стать его разработчиком и какое место новая машина займет в линейке военных транспортников современной российской авиации. Также рассказываются преимущества Ил-276 перед эксплуатируемым сейчас Минобороны РФ устаревшим Ан-12 и возможности его использования помимо перевозки военнослужащих и высадки десанта.
"В целом спрос на такие самолеты в России и мире велик, и мы уверены, что Ил-276 найдет свое место в небе и станет незаменимым «самолетом-трудягой», — сказал ТАСС первый заместитель генерального директора ПАО «Ил» Павел Черенков.
Начало серийных поставок Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект МТА (Multipurpose Transport Aircraft — «Многоцелевой транспортный самолет»), запланировано на 2026 год. С 2019 года ПАО «Ил» начнет разработку тренажеров и средств обучения, которые позволят пилотам освоить новую машину.
ТАСС: последние новости
Сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до 2020 года "Россети" передадут в подразделения Дагестана новую технику для работ на электросетях Более 80 единиц техники получит авиация Южного военного округа в 2018 году
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