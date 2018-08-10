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Украина отправит на парад женщин
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Украина отправит на парад женщин 

ИноСМИ 30 минут назад
На Украине на взлетной полосе авиазавода им. Антонова прошла репетиция военного парада ко Дню независимости. На торжествах 24 августа военнослужащие будут использовать новое воинское приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!» вместо поздравлений советского образца. Во время парада, в частности, будет звучать марш украинских националистов «Мы родились в великое время».
Участие в репетиции военного парада приняли около 3,5 тысяч военнослужащих в составе пешей колонны сводных парадных расчетов от ВСУ, НГУ, МВД, СБУ, ГСЧС, ГПС, а также около 20 военных оркестров. Впервые в этом году на параде будет шагать парадный расчет женщин-военнослужащих.
Ход подготовки личного состава к военному параду проверял лично министр обороны генерал армии Степан Полторак. Репетиция на взлетной полосе авиазавода уже третья по счету. Ожидается еще одна тренировка на территории авиазавода, после чего оно будет проходить на главной улице столицы — Крещатике. Предполагается, что эти репетиции будут ночными.
В День Независимости участие в военном параде примет на тысячу военнослужащих больше, чем на репетиции — всего более 20 парадных расчетов. Откроют парад ветераны и участники АТО, также участие в нем примут военнослужащие стран-партнеров. Парад будет проходить с участием военной техники.
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