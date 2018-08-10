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Более 80 единиц техники получит авиация Южного военного округа в 2018 году
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Более 80 единиц техники получит авиация Южного военного округа в 2018 году 

ТАСС 29 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 августа. /ТАСС/. Более 80 новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники поступят в воинские части 4-й армии ВВС и ПВО в нынешнем году. Об этом сообщил командующий объединением Виктор Севостьянов.
"В 2018 году в воинские части 4-й воздушной армии поступит более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники", — приводит его слова пресс-служба Южного военного округа.
В частности, радиотехнические войска объединения до конца года планируется дооснастить современными радиолокационными станциями, а «наиболее значимой для объединения будет поставка новейшей станции, которая позволит вести радиолокационную разведку на значительной территории, перекрывая зоны ответственности нескольких радиотехнических подразделений».
Он добавил, что сейчас доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в армии составляет 77%. Ее авиапарк практически полностью представлен современными самолетами и вертолетами Су-34, Су-30СМ, Су-25СМ3, Ан-148-100Е, Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М и Ми-8МТПР-1. Всего в соединениях и воинских частях армии эксплуатируется почти 600 современных образцов техники, из них более половины — авиационная техника.
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