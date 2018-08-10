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Беспилотные самолеты, которые могут летать вечно
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Беспилотные самолеты, которые могут летать вечно 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
DARPA выбрала беспилотник для испытания довольно необычного концепта: зарядки беспилотных самолетов лазером прямо в воздухе. Такой концепт может позволить дронам не приземляться очень долгое время.
Как это работает? В крыльях самолета установлены солнечные панели, а в фюзеляже — батареи. Последние являются непосредственным источником энергии, но когда заряд в них истощается, операторы дрона направляют лазерный луч на солнечные панели. Регулярные лучи лазерной энергии могут зарядить беспилотник прямо в воздухе, а значит, он может не приземляться очень долго.
Для тестирования системы DARPA выбрала беспилотник Silent Falcon.
Разумеется, при реализации подобной идеи не обошлось без трудностей. Во-первых, лазеры теряют силу с расстоянием, во-вторых, препятствием для него может стать дым, туман и дождь. Сейчас DARPA полагает, что может заряжать беспилотники на расстоянии до 11 км, но этот показатель очень сильно зависит от местных условий. Команда также признает, что есть вопросы безопасности, когда лазер стреляет прямо в небо, поэтому для испытаний они установили лазер на холме, направляя луч вниз (правда, может ли такой заряд поджечь лес, ничего конкретного сказано не было).
Тем не менее, если Агентству удастся доказать, что концепт работает, то это может открыть двери для создания «вечных» дронов как в коммерческом, так и в военном секторах. Такие беспилотники смогут летать неделями и не приземляться, пока не будет выполнена поставленная перед ними задача.
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