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С первого захода: кадры воздушных ударов на конкурсе «Авиадартс-2018»
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С первого захода: кадры воздушных ударов на конкурсе «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи истребителей и бомбардировщиков соревновались в точности применения авиационных бомб, ракет и пушечного вооружения по наземным целям.
Захватывающее шоу развернулось в рязанском небе на финальном этапе международного конкурса «Авиадартс-2018». Экипажи истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков нанесли массированные удары по «вражескому аэродрому».
Поражение целей осуществлялось бомбами, неуправляемыми ракетами и огнем из автоматических пушек.
Точность попаданий оценивала судейская бригада. Быть объективной ей помогла установленная на полигоне система видеофиксации.
В нынешнем году Авиадартс получился особенно зрелищным. В нем участвуют более 60 самолетов и вертолетов под управлением асов из четырех стран.
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