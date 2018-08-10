С первого захода: кадры воздушных ударов на конкурсе «Авиадартс-2018»

Экипажи истребителей и бомбардировщиков соревновались в точности применения авиационных бомб, ракет и пушечного вооружения по наземным целям.

Захватывающее шоу развернулось в рязанском небе на финальном этапе международного конкурса «Авиадартс-2018». Экипажи истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков нанесли массированные удары по «вражескому аэродрому».

Поражение целей осуществлялось бомбами, неуправляемыми ракетами и огнем из автоматических пушек.

Точность попаданий оценивала судейская бригада. Быть объективной ей помогла установленная на полигоне система видеофиксации.

В нынешнем году Авиадартс получился особенно зрелищным. В нем участвуют более 60 самолетов и вертолетов под управлением асов из четырех стран.