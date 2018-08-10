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Российский вертолет Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике
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Российский вертолет Ми-38 модернизируют для полетов в Арктике 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Создание обновленной версии винтокрылой машины должно завершиться в декабре 2018 года.
Средний многоцелевой российский вертолет Ми-38-2 доработают для полетов при температурах от -50°С до +50°С. Соответствующая информация содержится в тендере, опубликованном на сайте RosTender. info.
Кроме того, конструкторы должны добиться устойчивой работы машины в условиях обледенения и высокогорья, расширить его эксплуатационные возможности за счет обеспечения полетов по показаниям пилотажно-навигационных приборов.
В сообщении отмечено, что на проведение научно-исследовательских работ по вертолету Ми-38-Министерством промышленности и торговли РФ было выделено 994 млн рублей.
В материалах тендера подчеркнуто, что характеристики вертолета позволят обеспечить его устойчивый сбыт как на внутреннем, так и на мировом рынках.
Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и способен применяться для перевозки грузов и пассажиров.
Как рассказал в интервью «Звезде» руководитель программы Ми-38 Александр Ахромеев, Ми-38 будет иметь самые разные варианты использования, начиная с пассажирских перевозок, перевозок вахтовиков и заканчивая грузовыми рейсами, поисково-спасательными работами. Речь идет о грузах более 5 тонн, в том числе габаритных на внешней подвеске.
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