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Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую
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Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие осваивают навыки ориентирования при перемещении на слух, правильно ставить ступни, переносить массу тела. Все это необходимо снайперам для выполнения задач в тёмное время суток.
В Хабаровском крае с военнослужащими школы снайперов Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения нового набора состоялись занятия по передвижению снайперских пар в лесной местности «вслепую».
Военнослужащих учат ориентироваться при перемещении на слух, правильно ставить ступни, переносить массу тела. Эти навыки необходимы снайперам для выполнения задач в тёмное время суток.
Кроме того, снайперские пары отработали действия группы при работе в здании.
Особое внимание уделялось стрельбе в различных «неудобных» положениях. В частности, снайперы применяют способ стрельбы стоя «по-бильярдному».
В школе снайперов Восточного военного округа к обучению приступили военнослужащие из мотострелковых соединений округа.
Подготовка военнослужащих будет вестись по трём уровням — общевойсковая подготовка, специалист-снайпер, инструктор-снайпер.
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