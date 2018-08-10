Снайперы ВВО учатся действовать в ночном лесу вслепую

Военнослужащие осваивают навыки ориентирования при перемещении на слух, правильно ставить ступни, переносить массу тела. Все это необходимо снайперам для выполнения задач в тёмное время суток.

Хабаровском крае с военнослужащими школы снайперов Восточного военного округа (ВВО) в рамках курса обучения нового набора состоялись занятия по передвижению снайперских пар в лесной местности «вслепую».

Военнослужащих учат ориентироваться при перемещении на слух, правильно ставить ступни, переносить массу тела. Эти навыки необходимы снайперам для выполнения задач в тёмное время суток.

Кроме того, снайперские пары отработали действия группы при работе в здании.

Особое внимание уделялось стрельбе в различных «неудобных» положениях. В частности, снайперы применяют способ стрельбы стоя «по-бильярдному».

В школе снайперов Восточного военного округа к обучению приступили военнослужащие из мотострелковых соединений округа.

Подготовка военнослужащих будет вестись по трём уровням — общевойсковая подготовка, специалист-снайпер, инструктор-снайпер.